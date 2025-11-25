Roma Arte in Nuvola 2025: la Capitale si conferma crocevia di arte moderna e contemporanea

Spread the love

SARA NAVARRO LALANDA

Roma ha accolto con entusiasmo la quinta edizione di Roma Arte in Nuvola, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che ha animato il Centro Congressi La Nuvola dell’EUR dal 21 al 23 novembre 2025. L’evento si è confermato un appuntamento chiave nel panorama artistico italiano, capace di dialogare con una scena internazionale sempre più ampia e diversificata.

Con la partecipazione di oltre 140 espositori nazionali e internazionali, la fiera ha offerto una ricca offerta espositiva che ha spaziato dalle avanguardie storiche alle più recenti espressioni artistiche contemporanee. Le gallerie si sono presentate con progetti che hanno incluso pittura, scultura, installazioni, street art e arte digitale, garantendo una panoramica a tutto tondo sullo stato dell’arte e sulle nuove tendenze creative.​

Un palcoscenico di innovazione e tradizione

L’edizione 2025 ha puntato in modo particolare sull’incontro tra tradizione e innovazione, proponendo un equilibrio tra gallerie consolidate e realtà emergenti. Tra le novità più significative, spiccano gli stand dedicati a giovani artisti e progetti monografici che hanno offerto uno spazio importante per la sperimentazione e la comunicazione di nuove visioni artistiche. Lo spirito inclusivo della manifestazione si è manifestato anche nella presenza di linguaggi radicalmente nuovi, come quelli dei new media e delle performance dal vivo.​

Eventi, performance e incontri di alto profilo

Al di là dell’esposizione, Roma Arte in Nuvola ha previsto un intenso programma culturale di talk, workshop e performance che hanno coinvolto artisti, curatori, galleristi, collezionisti e appassionati. Tra le performance di rilievo: “Missione Space Y” di Filippo Riniolo, un progetto originale inserito nel fitto calendario di eventi dal vivo che ha animato i tre giorni della fiera, catturando l’attenzione del pubblico e stimolando un dialogo interdisciplinare tra arte, scienza e tecnologia.​

Collaborazioni istituzionali e proiezioni globali

Un aspetto distintivo dell’edizione 2025 è stata la partecipazione istituzionale significativa, con il Ministero della Cultura presente per il terzo anno consecutivo con uno spazio dedicato, sottolineando il ruolo strategico della fiera nel sostenere e promuovere la creatività contemporanea italiana e il dialogo con il Mediterraneo e il Mezzogiorno.​

Le collaborazioni con importanti musei e istituzioni culturali romane, come il MAXXI e la Galleria Nazionale, hanno arricchito la proposta espositiva, consolidando Roma come centro propulsore per le arti visive moderne e contemporanee e come punto di riferimento per operatori e pubblico internazionale.​

Un nuovo volto per Roma e la Nuvola

L’edizione di quest’anno ha raccontato anche l’identità della città attraverso un evento culturale innovativo ospitato in uno degli spazi più iconici dell’architettura contemporanea a Roma. La Nuvola di Fuksas, con le sue forme avveniristiche, ha incarnato perfettamente lo spirito dinamico e moderno della fiera, diventando scenario ideale per mettere in scena la variegata ricchezza dell’arte contemporanea e moderna.​

Tra esposizioni di alto livello, iniziative culturali, laboratori e performance, la fiera ha ribadito il suo ruolo di ponte tra tradizione e innovazione, tra artisti affermati e nuove promesse, in un contesto vivace e internazionale che guarda con fiducia al futuro dell’arte.

Riferimenti: https://romaarteinnuvola.eu/