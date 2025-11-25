Terribile incidente a Rivarolo Canavese: auto esce di strada e si schianta. Morti due uomini, ferita una donna
Un terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 25 novembre 2025, in via Rivarossa a Rivarolo Canavese. Un’auto Ford Focus su cui viaggiavano tre persone è uscita di strada e due di loro, entrambi uomini, sono morti. Una ragazza, invece, è rimasta ferita in modo apparentemente grave ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Ciriè dai sanitari del 118 Azienda Zero.
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ivrea e Bosconero oltre ai colleghi del reparto volo del comando provinciale con l’elicottero Drago e i carabinieri della stazione cittadina che hanno eseguito i rilievi per capire che cosa sia accaduto e quali siano stati i motivi della perdita di controllo del veicolo.
https://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/rivarossa-rivarolo-canavese-25-novembre-2025.html
