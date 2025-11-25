Terribile incidente a Rivarolo Canavese: auto esce di strada e si schianta. Morti due uomini, ferita una donna

Spread the love

Un terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 25 novembre 2025, in via Rivarossa a Rivarolo Canavese. Un’auto Ford Focus su cui viaggiavano tre persone è uscita di strada e due di loro, entrambi uomini, sono morti. Una ragazza, invece, è rimasta ferita in modo apparentemente grave ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Ciriè dai sanitari del 118 Azienda Zero.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ivrea e Bosconero oltre ai colleghi del reparto volo del comando provinciale con l’elicottero Drago e i carabinieri della stazione cittadina che hanno eseguito i rilievi per capire che cosa sia accaduto e quali siano stati i motivi della perdita di controllo del veicolo.