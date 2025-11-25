martedì, Novembre 25, 2025
VIDEO -Cina – Lotta antincendio con i robot

Nell’ambito di un crescente impegno per modernizzare la risposta alle emergenze, la Cina sta ora utilizzando “cani robot” quadrupedi per supportare le operazioni di spegnimento incendi e soccorso.

  • A Changsha (provincia di Hunan), la squadra antincendio e di soccorso ha impiegato il cane robot X30, costruito da DEEP Robotics. Progettato per operare in ambienti estremi (da -20 °C a 55 °C), è in grado di rilevare gas tossici e mappare le zone pericolose.
  • In un altro caso, un’unità di Qingdao (provincia di Shandong) ha aggiunto cani robotici in grado di percorrere più di 15 km con un’autonomia di 3,6 ore, trasmettere video ad alta definizione e rilevare gas infiammabili e fonti di calore in aree piene di fumo.
  • L’azienda DEEP Robotics afferma che questi “cani robot” stanno passando dai prototipi di laboratorio all’uso operativo nei soccorsi di emergenza e nelle ispezioni industriali .

https://futurism.com/robots-and-machines/robot-dogs-china-firefighters

