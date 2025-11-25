VIDEO -Incendio nello sfasciacarrozze di Opa-locka

Spread the love

OPA-LOCKA, Florida — Lunedì sera i vigili del fuoco della contea di Miami-Dade sono intervenuti per un incendio in uno sfasciacarrozze.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 20:00 nei pressi del isolato 13000 di Cairo Lane a Opa-locka. Quando i pompieri sono arrivati, hanno detto di aver trovato diverse auto completamente avvolte.

Le fiamme aumentarono e furono chiamate altre squadre per aiutare a spegnere l’incendio. Non sono stati segnalati feriti. La causa dell’incendio è in fase di accertamento.