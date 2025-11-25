Vigili del fuoco ispezionano la Torre dei Conti dopo il crollo parziale

Spread the love



È in corso un’ispezione esterna alla storica Torre dei Conti di Roma, a seguito del crollo parziale avvenuto lo scorso 3 novembre. Tre vigili del fuoco sono saliti sull’autoscala per osservare attentamente lo squarcio sul lato della struttura e valutarne le condizioni.

All’operazione partecipa anche la squadra Speleo-Alpino-Fluviale (SAF), specializzata in interventi complessi su edifici e strutture di difficile accesso. L’ispezione mira a definire le condizioni di stabilità del monumento e a pianificare eventuali interventi di messa in sicurezza.

La Torre dei Conti, situata nel cuore del centro storico di Roma, rappresenta un patrimonio architettonico significativo per la città e per l’intero Lazio, rendendo cruciali i controlli immediati per prevenire ulteriori rischi e garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

