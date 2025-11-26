mercoledì, Novembre 26, 2025
Vigili del fuoco

Addio a Pietro Mingarelli, vigile del fuoco in pensione

Addio a Pietro Mingarelli, vigile del fuoco in pensione ed ex consigliere comunale di Arnara. Aveva 73 anni. È morto questa mattina all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone.

funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di San Nicola ad Arnara. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari, alla moglie alle figlie e al figlio. Cordoglio anche da parte dei vigili del fuoco e del sindaco Massimo Fiori a nome dell’amministrazione comunale.

Pietro Mingarelli era molto conosciuto e stimato. Per anni ha prestato servizio nei vigili del fuoco ed è stato anche consigliere comunale durante il mandato del sindaco Lino Verrelli.

