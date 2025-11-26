Autobetoniera è sprofondata in una vasta voragine apertasi in Via Ravenna

Spread the love



Rione Magna Graecia. – Un’autobetoniera, diretta a un cantiere per una consegna di cemento, è sprofondata in una vasta voragine apertasi in Via Ravenna, all’altezza del civico 9. Il mezzo pesante, appartenente a una società di calcestruzzi, è rimasto incastrato, con un elevato rischio di ribaltamento.

Nonostante la dinamica impressionante dell’incidente, l’autista del veicolo è fortunatamente rimasto illeso, sebbene comprensibilmente scosso e impaurito.

L’allarme ha fatto accorrere immediatamente sul luogo dell’accaduto i Vigili del Fuoco di Catanzaro. Le operazioni di recupero si sono rivelate complesse e delicate, richiedendo l’impiego di una gru di grandi dimensioni.

Dopo svariati tentativi, la squadra dei Vigili del Fuoco è riuscita a mettere in sicurezza l’autobetoniera e a estrarla dalla cavità stradale. L’intervento si è concluso senza conseguenze per l’incolumità delle persone, ma il mezzo ha riportato danni ingenti.

