Conclusa l’esercitazione USAR M in Sicilia

VIGILI DEL FUOCO

Dal 17 al 21 novembre si è svolta un’esecitazione di addestramento del modulo USAR M della regione Sicilia.

L’attività è stata organizzata presso la località di Ragalna – Paternò, in provincia di Catania, all’interno del comprensorio denominato “villaggio San Francesco” di proprietà della Fondazione Opera Diocesana Assistenza, non più in esercizio e attualmente in stato di abbandono.

Al fine di consentire la partecipazione di tutte le unità USAR (Urban Search And Rescue) presenti in regione l’attività è stata suddivisa in due distinti periodi, 17 – 18 novembre e 20 – 21 novembre. Le operazioni sono state effettuate anche nelle ore notturne per una durata complessiva, dalla mobilitazione al rientro in sede, di circa 30 ore continuative.

Dopo aver simulato un sisma che ha provocato diversi crolli, il modulo USAR M regionale si è attivato spostandosi sullo scenario emergenziale dove è stato allestito un Posto di Comando e, nelle vicinanze, la logistica delle operazioni con il dispiegamento delle attrezzature e la sistemazione delle strutture per consentire alle squadre il riposo psico-fisico con i relativi cambi durante le operazioni di ricerca e soccorso.

Dopo la valutazione degli scenari (ASR 2) e dopo aver realizzato i marking, il posto di Comando ha inviato le squadre per l’inizio delle operazioni di Ricerca e Soccorso anche con l’ausilio delle unità K9, i Cinofili, presenti nel nucleo USAR M.

Giovedì 20 novembre è stato simulato un intervento di recupero con l’elicottero Drago 146 del Reparto Volo di Catania.

I continui addestramenti consentono al personale di mantenere le capacità operative e le abilità acquisite, e di informare tutto il personale sui continui aggiornamenti delle dotazioni logistico/strumentali del modulo.

Durante i periodi di addestramento è stata prevista anche la presenza di personale medico afferente al servizio sanitario della regione siciliana per intraprendere un costruttivo confronto, in attesa che venga definito l’accordo di collaborazione tra la componente sanitaria e il modulo USAR M Sicilia.