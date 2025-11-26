mercoledì, Novembre 26, 2025
Vigili del fuoco

Esplode bombola di GPL in casa a Torrile

Il Faro
Una persona è stata trasportata al pronto soccorso per lievi ustioni dopo che una bombola di GPL installata in un’abitazione è esplosa, causando un piccolo incendio. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 16, in via Cordero a Torrile.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che ha rapidamente spento le fiamme e messo in sicurezza la bombola danneggiata, evitando che la situazione potesse degenerare. Le condizioni della persona ferita non destano preoccupazioni: le ustioni riportate sono lievi e il trasporto al pronto soccorso è servito soprattutto per accertamenti.

Le cause dell’esplosione sono al momento in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare ulteriori danni all’abitazione e di mettere in sicurezza l’area circostante.

https://www.parmatoday.it/cronaca/esplode-bombola-di-gpl-in-casa-a-torrile.html
