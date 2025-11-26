mercoledì, Novembre 26, 2025
VIDEO – Grosso incendio in una chiesa abbandonata a Chester, nella contea di Delaware

Non si segnalano feriti nell’incendio che sta divampando in una chiesa abbandonata a Pottstown, in Pennsylvania, circa 65 chilometri a nord-ovest di Filadelfia.

30 persone in 10 case vicine sono state evacuate perché le autorità temono che il campanile danneggiato possa crollare.
Le fiamme sono divampate intorno alle 5:44 di mercoledì mattina nel isolato 1400 di W. 2nd Street.

Quando le squadre sono arrivate, hanno potuto vedere fuoco e fumo provenire dall’ex chiesa cattolica romana del Cuore Immacolato di Maria, che secondo quanto riferito era stata chiusa nel 1993.

