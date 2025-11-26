mercoledì, Novembre 26, 2025
VIDEO – La città di Hat Yai, in Thailandia, è stata colpita da inondazioni – una donna protegge il suo neonato dall’acqua alta 3 metri

La città di Hat Yai, in Thailandia, è stata colpita da piogge torrenziali che hanno causato inondazioni lampo e che, in alcune aree, hanno fatto raggiungere all’acqua i tre metri di altezza.

Nel culmine dell’emergenza, un video commovente ha catturato l’attenzione, trasformandosi in un simbolo di coraggio. Le immagini mostrano una donna che, con indosso un giubbotto di salvataggio, avanza nelle acque melmose che le arrivano all’altezza del collo.

Il gesto è il modo in cui sta proteggendo un bambino piccolo, tenuto al sicuro sul suo petto e sollevato il più possibile sopra il livello di pericolo. La donna lotta contro la corrente e la situazione disperata, garantendo la sopravvivenza del neonato mentre esce faticosamente da un edificio completamente allagato

