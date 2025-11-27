giovedì, Novembre 27, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Alluvione a San Marzano, i Vigili del Fuoco mettono in salvo donna e animali domestici

Il Faro
Spread the love

Era rimasta sola, bloccata e isolata nella propria abitazione a causa dell’emergenza alluvione che flagellato l’Agro nelle ultime ore. I Vigili del Fuoco a San Marzano sul Sarno hanno prestato soccorso e tratto in salvo una donna rimasta isolata in casa a causa delle forti piogge.

A intervenire nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 15, una squadra dei caschi rossi del distaccamento di Nocera Inferiore che attraverso l’ausilio di mezzi e attrezzature per specifiche emergenze alluvionali, hanno raggiunto la donna, mettendola prima in sicurezza per poi trasferirla in luogo sicuro. Oltre alla donna, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo alcuni cani e gatti che vivevano con lei.

https://www.inprimanews.it/fatti/alluvione-a-san-marzano-i-vigili-del-fuoco-mettono-in-salvo-donna-e-animali-domestici-61333.html

Potrebbe anche interessarti

Tromba d’aria si abbatte nella zona di Acconia di Curinga danni alle aziende agricole.

Il Faro

Incidente frontale tra un rimorchio ed un furgone

Il Faro

Incendio di due casette di legno

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *