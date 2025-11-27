Alluvione a San Marzano, i Vigili del Fuoco mettono in salvo donna e animali domestici

Spread the love

Era rimasta sola, bloccata e isolata nella propria abitazione a causa dell’emergenza alluvione che flagellato l’Agro nelle ultime ore. I Vigili del Fuoco a San Marzano sul Sarno hanno prestato soccorso e tratto in salvo una donna rimasta isolata in casa a causa delle forti piogge.

A intervenire nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 15, una squadra dei caschi rossi del distaccamento di Nocera Inferiore che attraverso l’ausilio di mezzi e attrezzature per specifiche emergenze alluvionali, hanno raggiunto la donna, mettendola prima in sicurezza per poi trasferirla in luogo sicuro. Oltre alla donna, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo alcuni cani e gatti che vivevano con lei.

