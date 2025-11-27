giovedì, Novembre 27, 2025
Ultimo:
cronaca

Ercolano – 27enne precipita in un dirupo con l’auto

Il Faro
Spread the love

Incidente sulla strada del Vesuvio in via Osservatorio, a Ercolano. Nel tardo pomeriggio di martedì 25 novembre un 27enne diretto al cratere ha perso il controllo dell’auto sotto un forte temporale: la vettura è uscita di strada ed è finita in un dirupo per circa dieci metri, ribaltandosi. Il giovane, rimasto intrappolato, ha chiamato i familiari che hanno poi allertato i soccorsi.

Polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118 sono riusciti a recuperarlo rapidamente nonostante le difficili condizioni meteo. Trasportato all’ospedale Maresca di Torre del Greco e sottoposto all’alcol test, il ragazzo è risultato positivo. Dimesso in serata, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

https://www.torresette.news/cronaca/2025/11/27/ercolano-incidente-sulla-strada-del-vesuvio-27enne-precipita-in-un-dirupo-con-lauto

Potrebbe anche interessarti

In sette su una 500: si schiantano. Sono tutti gravissimi

Il Faro

VIDEO – Los Angeles, tram si schianta nel parco degli Universal Studios

Il Faro

Da Kiev a Leopoli a Kharkiv, cento missili sull’Ucraina | Ue: recuperato il 50% dei territori occupati dalla Russia

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *