Inaugurata una nuova stele in memoria dei Vigili del Fuoco caduti

VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina, nella Caserma Vincenzo Sebastiani di via Genova, è stata inaugurata la nuova stele dedicata ai Vigili del Fuoco caduti del Comando Provinciale di Roma. Un momento solenne che ha voluto rinnovare il tributo a chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere, mantenendo viva una memoria che il tempo non ha cancellato.

Il primo monumento venne inaugurato il 4 dicembre 1939, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, al termine dei lavori di ricostruzione della caserma. Su quella stele furono incisi i nomi di nove vigili e graduati, oltre a quello del Sotto Comandante Vincenzo Sebastiani, cui oggi la caserma è intitolata.

Oggi è stata collocata una nuova stele, pensata per abbracciare e ricordare tutti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che negli anni hanno sacrificato la propria vita. Un gesto di riconoscenza che amplia e custodisce una storia fatta di coraggio, servizio e dedizione.

Alla commemorazione hanno partecipato il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, Enrico Porrovecchio, e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, Adriano De Acutis. Presenti anche i familiari dei caduti, il personale del Comando e i rappresentanti delle associazioni ANVVF e di mutuo soccorso.

