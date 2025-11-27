giovedì, Novembre 27, 2025
Vigili del fuoco

Inaugurata una nuova stele in memoria dei Vigili del Fuoco caduti

Il Faro
VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina, nella Caserma Vincenzo Sebastiani di via Genova, è stata inaugurata la nuova stele dedicata ai Vigili del Fuoco caduti del Comando Provinciale di Roma. Un momento solenne che ha voluto rinnovare il tributo a chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere, mantenendo viva una memoria che il tempo non ha cancellato.

Il primo monumento venne inaugurato il 4 dicembre 1939, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, al termine dei lavori di ricostruzione della caserma. Su quella stele furono incisi i nomi di nove vigili e graduati, oltre a quello del Sotto Comandante Vincenzo Sebastiani, cui oggi la caserma è intitolata.

Oggi è stata collocata una nuova stele, pensata per abbracciare e ricordare tutti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che negli anni hanno sacrificato la propria vita. Un gesto di riconoscenza che amplia e custodisce una storia fatta di coraggio, servizio e dedizione.

Alla commemorazione hanno partecipato il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, Enrico Porrovecchio, e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, Adriano De Acutis. Presenti anche i familiari dei caduti, il personale del Comando e i rappresentanti delle associazioni ANVVF e di mutuo soccorso.

https://goldtv.it/solidarieta/inaugurata-una-nuova-stele-in-memoria-dei-vigili-del-fuoco-caduti/

