Incidente sul lavoro a Palermo, operaio cade da un’impalcatura del Policlinico- morto 60enne

Spread the love

Era in terapia intensiva e, purtroppo, non ce l’ha fatta l’uomo di 60 anni che nelle scorse ore era caduto da un’impalcatura al terzo piano in un cantiere edile dell’ospedale Policlinico, riportando un’emorragia cranica. A seguito dell’incidente sul lavoro, l’uomo – Giuseppe La Rosa il nome – era stato subito trasportato al pronto soccorso e poi trasferito nel reparto di Terapia intensiva

Troppo severe però le lesioni riportate da Giuseppe, morto in queste ore. Sulla vicenda indagano i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo.

A seguito della tragica scomparsa di Giuseppe La Rosa, il 60enne deceduto dopo essere caduto dall’impalcatura del cantiere attivo dell’ospedale, il comune di Belmonte Mezzagno, nel Palermitano, ha già disposto il lutto cittadino per quando verranno eseguiti i funerali dell’uomo.