Incidente sulla statale 51 Alemagna tra un’auto e una bici: muore il ciclista

PONTE NELLE ALPI (BELLUNO) – Tragico incidente mercoledì 26 novembre a Ponte nelle Alpi. Un ciclista – di cui ancora non si conoscono le generalità – ha perso la vita nello scontro con un’automobile.

È successo attorno alle 14.30 lungo la statale 51 di Alemagna, più o meno all’altezza dello svincolo con l’autostrada A27. Non è chiara la dinamica dell’incidente, quel che è certo è che nello schianto tra l’auto e la bicicletta, ad avere la peggio è stato il ciclista. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’elicottero del Suem 118. Ma a quanto è dato sapere, per il ferito non c’era più niente da fare.

