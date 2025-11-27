Marsala, Vigili del Fuoco soccorrono un uomo caduto in un pozzo

Spread the love

Marsala (TP). Nella notte i Vigili del Fuoco del distaccamento locale sono intervenuti in contrada Amabilina per soccorrere un uomo di 52 anni, precipitato in un pozzo privo di acqua profondo circa 30 metri.

La squadra, giunta sul posto, ha provveduto con una manovra di calata a raggiungere l’infortunato, che fortunatamente non era in pericolo di vita. Considerata la difficoltà del recupero dovuta allo spazio ridotto e alla profondità del pozzo, si è reso necessario l’impiego di personale con specializzazione SAF avanzato (Speleo Alpino Fluviale).

Il malcapitato è stato immobilizzato con tecniche di Primo Soccorso Sanitario (TPSS) su una tavola spinale e, attraverso una manovra di recupero, è stato riportato in superficie e consegnato al personale sanitario presente sul posto. L’operazione si è protratta per circa tre ore, dimostrando l’elevata capacità professionale dei Vigili del Fuoco, frutto della costante attività formativa svolta quotidianamente presso il Comando.

