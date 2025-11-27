Riva, grosso incendio alle cartiere Fedrigoni: vigili del fuoco in azione

Spread the love

RIVA DEL GARDA. Le fiamme sono partite dal tetto – probabilmente da alcune guaine – e i tantissimi vigili del fuoco stanno cercando di contenerle per evitare che si diffondano e coinvolgano la struttura, con conseguenze che sarebbero devastanti.

E’ in corso una massiccia operazione da parte dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio verificatosi, pochi minuti dopo le 9, alla cartiera Fedrigoni, situata in località Varone, nel territorio comunale di Riva del Garda.

Sul posto sono operativi il corpo permanente dei vigili del fuoco arrivato da Trento, oltre ai corpi volontari di Riva del Garda, Arco, Mori, Molina di Ledro e Pieve di Ledro: le forze dell’ordine hanno ovviamente delimitato la zona che è inaccessibile sino a quando non saranno terminate le operazioni.

La nube di fumo si è levata altissima nel cielo sopra Riva del Garda ed è visibile anche a diversi chilometri di distanza. Grande preoccupazione tra la popolazione che, improvvisamente, ha visto una colonna di fumo nera levarsi sopra le case.

Sul posto è giunto tempestivamente anche il sindaco rivano Alessio Zanoni, che ha lasciato la riunione di Giunta ed è corso sul luogo dell’incendio per verificare di persona quanto sta accadendo.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2025/brucia-il-tetto-e-alta-colonna-di-fumo-nero-incendio-alla-cartiera-tantissimi-i-vigili-del-fuoco-al-lavoro-per-salvare-la-struttura-foto