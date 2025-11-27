VIDEO – Un incendio devastante lascia migliaia di persone senza casa nella baraccopoli di Korail a Dhaka

Spread the love

Un incendio ha devastato la vasta baraccopoli di Korail a Dhaka, distruggendo o danneggiando circa 1.500 baracche e riducendo le abitazioni con i tetti di lamiera a rovine fumanti.

Il tenente colonnello Mohammad Tajul Islam Chowdhury, direttore dei vigili del fuoco, ha confermato che circa 1.500 baracche sono state bruciate o danneggiate, lasciando migliaia di persone senza riparo.

I dati ufficiali indicano che circa 60.000 famiglie, molte delle quali sfollate a causa di disastri climatici, vivono in questa baraccopoli di 65 ettari (160 acri). Korail sorge adiacente ai ricchi quartieri di Gulshan e Banani di Dhaka, circondata da moderni grattacieli.

Un denso fumo ha avvolto la zona mentre le fiamme hanno consumato le abitazioni per tutta la notte. Mercoledì, gli sfollati si sono disperatamente messi a rovistare tra le macerie, nel tentativo di recuperare i loro averi.

I vigili del fuoco hanno segnalato difficoltà nell’accesso all’incendio a causa degli stretti passaggi della zona.

Dacca, che nel 2024 contava 10,2 milioni di abitanti, ospita centinaia di insediamenti informali popolati da migranti rurali in fuga da povertà, sfruttamento e calamità legate al clima. Chi vi abita sopravvive in genere con salari giornalieri guadagnati come conducenti di risciò, domestici e addetti alle pulizie.

https://www.aljazeera.com/gallery/2025/11/27/devastating-fire-leaves-thousands-homeless-in-dhakas-korail-shantytown