VIDEO – Cina, treno investe operai a Kunming: 11 morti e 2 feriti

PECHINO, 27 novembre (Reuters) – Un treno ha investito giovedì un gruppo di ferrovieri nella città di Kunming, nella Cina sud-occidentale, uccidendo 11 persone e ferendone due, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Si tratta dell’incidente ferroviario più mortale nel Paese in oltre un decennio.

Il treno, che stava testando le apparecchiature di rilevamento dei terremoti, ha colpito gli operai su un tratto curvo dei binari della stazione ferroviaria di Luoyang Town, hanno riferito i funzionari.

Sempre giovedì, due addetti alla manutenzione ferroviaria sono morti dopo essere stati investiti da un treno a Deyang, nel Sichuan, un’altra provincia sud-occidentale della Cina, ha riportato Jimu News.La rete ferroviaria cinese è la più grande del mondo: si estende per oltre 160.000 km (100.000 miglia) e ogni anno vengono percorsi miliardi di viaggi.

