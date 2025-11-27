Vigili del fuoco e Cisl in lutto per la morte dell’ispettore Giovanni Palombo

Spread the love

Cordoglio nei vigili del fuoco del comando di Latina e nella Cisl per la morte dell’ex ispettore antincendio Giovanni Palombo. I funerali si terranno domani, 28 novembre, alle 10,30 alla cattedrale di San Marco, a Latina.

Per 15 anni Palombo ha guidato la Fns Cisl di Latina portandola ad alti livelli. Una persona dinamica, simpatica, sempre disponibile con tutti. In molti lo ricordano come “vigile e attento a ogni questione operativa”. Ha dedicato la sua vita professionale al servizio, dal 1 luglio del 1976 fino al giorno del suo pensionamento.

È da poco giunta la triste notizia della dipartita dell’ispettore in congedo Giovanni Palombo. Una altra pietra miliare del nostro comando ci ha lasciato. Riposa in pace ispettore”, commenta il comando dei vigili del fuoco di Latina. Cordoglio anche dal segretario generale della Cisl di Latina Roberto Cecere: “Giovanni è stato un punto di riferimento autentico, un sindacalista appassionato e un uomo capace di costruire comunità. La sua dedizione, la sua umanità e il suo esempio resteranno un patrimonio prezioso per tutta la Cisl e per chi ha avuto l’onore di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Oggi perdiamo una grande persona ed ereditiamo un esempio da seguire”