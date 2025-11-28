venerdì, Novembre 28, 2025
Barca a remi affonda in laguna: sandolo della Canottieri Mestre centrato da un mototopo in planata. Un ferito lieve

– Questa mattina attorno alle 9.30, tra San Secondo e Cannaregio, un mototopo in arrivo da San Giobbe, lanciato a velocità eccessiva e in piena planata, ha mancato per pochi metri due barche della Canottieri Mestre e ha colpito in prua la terza, un sandolo, facendolo affondare.

Gli atleti, accorgendosi che il mezzo da trasporto stava puntando verso di loro senza riuscire a vedere davanti a sé, si sono gettati in acqua pochi istanti prima dell’impatto. Il pilota del mototopo ha recuperato tutte le persone finite in acqua e ha agganciato il sandolo, portando sia il gruppo sia l’imbarcazione danneggiata fino a San Giuliano.

La gestione dei soccorsi è stata complicata dalle segnalazioni discordanti arrivate al 112: le chiamate hanno indicato punti diversi, facendo convergere i mezzi in più zone. In totale sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Venezia, due idroambulanze del Suem 118 e la polizia locale. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell’impatto la situazione era già stata risolta, perciò si sono precipitati a San Giuliano per verificare non ci fossero feriti.

L’uomo colpito dal mototopo sarebbe poi andato all’ospedale per degli accertamenti, avendo preso un colpo allo zigomo.

IL GAZZETTINO

