Esce di strada e finisce nel dirupo, rimane illeso: auto recuperata dai Vigili del fuoco

ella serata di ieri si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale che conduce a Montaquila. Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada in piena curva. Il conducente, un residente del posto, è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Isernia con tre mezzi, supportati anche dall’autogrù per le operazioni di recupero del veicolo. Presenti inoltre i Carabinieri della Stazione locale e i Carabinieri di Venafro per i rilievi e la gestione della viabilità. Il personale del 118 ha raggiunto l’area dell’incidente per le verifiche sanitarie di rito.

