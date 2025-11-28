I Vigili del Fuoco partecipano alla manifestazione “JOB&Orienta

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

I Vigili del Fuoco partecipano attivamente alla manifestazione “JOB&Orienta”, che è in fase di svolgimento presso il quartiere fieristico veronese.

Si tratta della più importante fiera italiana dedicata all’Orientamento, la Scuola, la Formazione e il Lavoro, rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie alla ricerca di un indirizzo per le scelte future nel mondo del lavoro e della scuola.

Quest’anno sono presenti più di 400 realtà espositive di istituti ed atenei italiani ed esteri.

Le scorse edizioni hanno visto partecipare 55mila ragazzi, provenienti da tutte le regioni italiane, che nelle quattro giornate hanno fatto visita alla fiera ed altri 30mila circa hanno partecipato agli eventi in streaming.

Grande presenza anche per l’edizione in corso.

Per l’occasione i Vigili del Fuoco hanno allestito uno stand dimostrativo dove sono stati esposti alcuni automezzi ed attrezzature in dotazione al C.N.VV.F. e sono state fornite informazioni sui compiti istituzionali e sulle possibilità di accesso al delicato lavoro che essi svolgono.

E’ stato notevole il successo dell’iniziativa: tanti ragazzi si sono avvicinati ad osservare interessati lo stand allestito ed hanno soddisfatto curiosità in merito ai mezzi ed attrezzature esposti.

Particolare interesse hanno suscitato i droni del nucleo SAPR, dotati di speciali telecamere che consentono la ricerca di persone disperse anche durante le ore notturne. Molta curiosità hanno suscitato i visori per la realtà virtuale: una volta indossati era possibile vivere immagini realistiche dell’attività di addestramento e soccorso dei Vigili del Fuoco.

I ragazzi si sono sentiti un po’ Vigili del Fuoco quando hanno potuto indossare l’elmo da intervento, il completo antifiamma e l’autoprotettore, nonché salire la scala italiana in completa autonomia perché equipaggiati con opportune dotazioni di sicurezza.

L’evento è un’occasione per trasmettere alle nuove generazioni l’entusiasmo e la passione che giornalmente mette in campo il Vigile del Fuoco.