L’applicazione della Direttiva Seveso III. Una giornata di confronto tecnico-istituzionale a dieci anni dalla sua introduzione

VIGILI DEL FUOCO

Il 2 dicembre 2025, presso la Sala Conferenze della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, si terrà una giornata di approfondimento dedicata ai dieci anni dall’entrata in vigore del D.lgs. 105/2015, che recepisce la Direttiva Seveso III.

L’evento, coordinato dalla Direzione Regionale Piemonte con il Direttore Regionale Alessandro Paola, in accordo con il Direttore Centrale per la Prevenzione Incendi, la Sicurezza Tecnica ed Energetica, Giampietro Boscaino, sarà l’occasione di un incontro tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Piemonte, ARPA Piemonte, INAIL, ISPRA, le Prefetture e gli Ordini professionali per un confronto tecnico-istituzionale sul bilancio delle attività svolte e sulle prospettive future nella gestione del rischio industriale.

I lavori potranno essere seguiti anche in diretta streaming su vigilfuoco.tv o anche inquadrando il qr-code, nonchè accedendo alle piattaforme streaming degli Ordini accreditati che rilasceranno crediti formativi professionali e antincendio.

Dopo l’accoglienza e i saluti istituzionali, la prima sessione affronterà il quadro normativo europeo e nazionale, l’applicazione del D.lgs. 105/2015, il ruolo del Comitato Tecnico Regionale e il bilancio del decennio in Piemonte attraverso gli interventi dell’ing. Luciana Distaso (MASE), dell’ing. Rocco Mastroianni (Direzione Centrale) e dell’ing. Claudio Giacalone, comandante dei Vigili del Fuoco di Vercelli e moderatore della sessione.



Seguiranno contributi sui rischi industriali e il rapporto con l’ambiente a cura dell’ing. Angelo Robotto (Regione Piemonte) sui controlli di prevenzione incendi negli stabilimenti RIR dell’ing. Tarquinia Mastroianni (DCPS – VVF) e sulle sinergie nel sistema dei controlli dell’arch. Gian Carlo Paternò (VVF Torino) e dell’ing. Barbara Basso (ARPA Piemonte). La mattinata si concluderà con una tavola rotonda dedicata a innovazione, efficacia e semplificazione delle metodologie adottate, con il contributo di Ministero, Vigili del Fuoco, Regione Piemonte, ARPA, INAIL e Politecnico di Torino.

La sessione pomeridiana, moderata dall’ing. Giuseppe Giannace, approfondirà la gestione degli scenari incidentali e delle pianificazioni di emergenza: il dott. Angelo Martini (Prefettura di Torino) tratterà il ruolo delle prefetture nei piani di emergenza esterni; l’ing. Alessandro Gabrielli (DR VVF Piemonte) illustrerà gli scenari incidentali e gli aspetti operativi della gestione delle emergenze. L’arch. Franco De Giglio (Regione Piemonte) affronterà il tema dei piani di protezione civile, seguirà l’ing. Paolo Infortuna (INAIL Torino) sulle interazioni tra INAIL, sistemi di sicurezza e manutenzione degli impianti industriali. Nel pomeriggio interverranno anche l’ing. Barbara Basso e la dott.ssa Daniela Cescon (ARPA Piemonte) sulle relazioni tra normativa Seveso e normativa ambientale, l’ing. Romualdo Marrazzo (ISPRA) sulla gestione dell’inventario nazionale degli stabilimenti Seveso e l’ing. Massimo Pasquero (Ordine degli Ingegneri di Torino) sui modelli e software per la valutazione degli scenari incidentali.

La giornata si concluderà con un dibattito tra enti, professionisti e gestori degli stabilimenti RIR, moderato dall’ing. Carlo Sala, dedicato ai punti di miglioramento del sistema e al ruolo dei gestori nella prevenzione degli incidenti rilevanti.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto per consolidare la cooperazione interistituzionale e aggiornare strumenti e metodologie a tutela della sicurezza industriale, dell’ambiente e delle comunità del territorio piemontese.