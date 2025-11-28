Spread the love

La Corte dei Conti ha depositato le motivazioni con cui ha negato il visto e la registrazione alla libera del Cipess per il Ponte sullo Stretto: violazione di due direttive europee, fra cui quella Habitat, sulla conservazione degli habitat naturali.

Questo il testo della nota della Corte dei Conti: “La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha depositato in data odierna la deliberazione n. 19/2025/PREV, rendendo note le motivazioni per le quali il 29 ottobre scorso è stato ricusato il visto – e la conseguente registrazione – della delibera Cipess n. 41 del 6 agosto 2025 avente a oggetto: ‘Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse FSC ai sensi dell’articolo 1, comma 273-bis, della legge n. 213 del 2023 e approvazione, ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, del progetto definitivo e degli atti di cui al decreto-legge n. 35 del 2023.

Ponte Stretto, Corte dei Conti: “Viola habitat e direttive europee”. Palazzo Chigi: “Margini di chiarimento” – LaPresse