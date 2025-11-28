Roma, i Vigili del fuoco all’evento “Invictus – nessun ostacolo è insuperabile” in occasione della giornata internazionale per lo sport disabile

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Tra le iniziative in programma in occasione della giornata internazionale per lo sport disabile, il 30 novembre alle ore 11.00 una rappresentativa di vigili del fuoco, capitanata dal Comandante Adriano De Acutis, affronterà la nazionale paralimpica di pallanuoto in una partita presso il Centro SapienzaSport di via delle Fornaci di Tor di Quinto a Roma.

La sfida si inserisce nell’evento “Invictus – nessun ostacolo è insuperabile” arrivato, quest’anno, alla 4 edizione, una giornata che celebra lo sport senza confini.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Roma, Municipio XV, è patrocinata da Sport e Salute, ha come obiettivo la promozione di un ambiente sportivo senza nessun tipo di barriere tra normodotati e portatori di handicap.