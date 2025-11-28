Tragico incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro frontale tra 2 auto: morte madre e figlia

Spread the love

Ancora un incidente mortale sulla Palermo-Sciacca. Due i morti e due i feriti nello scontro frontale tra due Volkswagen Golf. L’impatto è avvenuto in un curvone nei pressi di Altofonte.

Le vittime sono due donne, madre e figlia, entrambe residenti a Monreale: Angelica Ganci di 78 anni e Saveria Valeria Di Giorgi di 52 anni. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso che sarebbe avvenuto sul colpo. Altri due giovani di 19 anni, di San Giuseppe Jato, coinvolti nell’impatto, sono stati trasportati in codice rosso nei pronto soccorso del Civico e del Policlinico di Palermo: sono in pericolo di vita.

Da una prima ricostruzione dell’incidente, la Golf guidata dalla 52enne, che viaggiava in direzione Sciacca, ha invaso la corsia opposta impattando frontalmente contro l’altra Golf che procedeva in direzione Palermo e aveva a bordo i due 19enni. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma della 78enne è stata affidata ai familiari, disposto l’esame autoptico presso il Policlinico sul corpo della figlia. Accertamenti tossicologici per i due 19enni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Monreale e la polizia municipale di Altofonte, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Dall’Anas fanno sapere che è stata chiusa la corsia in direzione Palermo ed è stata istituita un’uscita temporanea presso lo svincolo di Giacalone in corrispondenza del km 14,500 della statale.