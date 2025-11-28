VIDEO – Tre navi abbandonate al Klidang Lor TPI sono incendiate – la causa è ancora sotto inchiesta

Spread the love

BATANG, iNewsPantura.id — Un incendio è scoppiato nell’area del cantiere navale presso il molo dell’asta del pesce di Klidang Lor (TPI),Reggenza di Batang – Venerdì 28 novembre 2025, ore 12:10 circa (ora locale).

Dopo aver ricevuto la segnalazione dell’incendio, l’unità di polizia idrica di Batang ha contattato immediatamente i vigili del fuoco che si sono recati sul posto con il proprio personale.

È stato possibile intervenire rapidamente per impedire che le fiamme si propagassero a decine di altre navi presenti nell’area del cantiere navale.

“Dopo aver controllato, l’incidente è avvenuto a TPI 1 Klidang Lor, ovvero tre navi abbandonate hanno preso fuoco”, ha spiegato.

Il processo di spegnimento si è svolto relativamente senza intoppi. I vigili del fuoco non hanno riscontrato particolari difficoltà tecniche, ma la vicinanza delle navi ha richiesto più tempo per il raffreddamento.

Non ci sono state vittime nell’incidente. Al momento dell’incendio, tutti i dipendenti del cantiere erano in ferie.