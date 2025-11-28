Violento incidente nel centro di Alghero, ferita una donna

Spread the love

Un violento incidente tra un’auto e un fuoristrada, avvenuto ieri sera intorno alle 19 in viale Giovanni XXIII ad Alghero, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento cittadino. Quando la squadra è giunta sul posto, il personale del 118 era già al lavoro per assistere la conducente della vettura, rimasta intrappolata nell’abitacolo. I soccorritori, operando in sinergia con i sanitari, hanno contribuito alle operazioni di estricazione, permettendo poi al personale medico di immobilizzare la donna e trasferirla al Pronto Soccorso dell’ospedale civile di Alghero per accertamenti, essendo l’unica persona rimasta ferita nell’incidente.

L’autista del fuoristrada, invece, ha deciso di non ricorrere alle cure mediche. Una volta concluse le procedure di assistenza, gli operatori del 115 hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, garantendo la viabilità e prevenendo ulteriori rischi. La Polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

https://www.sassarioggi.it/alghero/violento-incidente-centro-alghero-ferita-donna-28-novembre-2025