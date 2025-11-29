sabato, Novembre 29, 2025
cronaca

Auto fuori controllo finisce nella scarpata e si schianta nel torrente

a chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 14:30 di sabato 29 novembre quando in quel di Predazzo l’auto guidata da un uomo di 58 anni è uscita di strada, precipitando per diversi metri e finendo quindi in un torrente poco distante; lo riporta L’Adige.

Il conducente, nonostante il rocambolesco incidente, è sempre rimasto cosciente. Sul posto sono arrivate due ambulanze, i vigili del fuoco di Predazzo oltre al soccorso alpino di Moena, ai carabinieri di Cavalese e alla polizia locale.

Soccorso sul posto, l’uomo è stato successivamente accompagnato in pronto soccorso per maggiori accertamenti.

https://www.trentotoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-fuori-strada-ferito-predazzo.html
© TrentoToday

