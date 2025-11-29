sabato, Novembre 29, 2025
Camion cede su un ponte provvisorio e resta sospeso sul greto del Cerusa: operaio 40enne vivo per miracolo

È vivo per miracolo l’operatore di un camion impegnato a scaricare alcune piattaforme aeree con un  mezzo meccanico su un ponte situato in via delle Fabbriche, sopra Voltri. L’uomo stava svolgendo il suo turno di lavoro intorno alle 8 di oggi, venerdì 28 novembre, quando per cause che restano di accertare, è scivolato con una ruota del mezzo dal ponte, finendo nel greto del torrente Cerusa.

Sul posto sono stati immediatamente inviati i soccorsi con l’ambulanza della Croce Rossa Ponente e l’automedica Golf 5 e i vigili del fuoco. Le condizioni dell’operaio 40enne si sono fortunatamente rivelate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento e l’uomo, uscito autonomamente dal greto del torrente, è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Galliera per un trauma a un braccio e uno alla schiena.

