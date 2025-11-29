Cane precipita nel burrone, salvato dai Vigili del Fuoco

Spread the love

CORIGLIANO-ROSSANO / LONGOBUCCO – Una storia a lieto fine, di quelle che scaldano il cuore e ricordano quanto prezioso sia il lavoro silenzioso dei soccorritori. Nella tarda mattinata di oggi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, Squadra A, hanno messo in salvo un cane da caccia – un bellissimo esemplare di Setter – precipitato in un burrone durante una passeggiata nella Sila Greca.

L’animale era insieme al suo proprietario, Tonino Avena, agente della Polizia Municipale di Corigliano-Rossano, quando, in località Iandrinico nel territorio di Longobucco, è scivolato finendo nel dirupo senza riuscire più a risalire. L’uomo, visibilmente scosso, ha immediatamente richiesto l’intervento delle squadre di emergenza, temendo il peggio per il suo fedele compagno di avventure.

I Vigili del Fuoco, una volta sul posto, hanno attivato le tecniche Saf e, assicurati con corde e imbracature, si sono calati nella scarpata raggiungendo il cane, spaventato ma fortunatamente illeso. Le operazioni sono state delicate ma rapide: dopo pochi minuti il Setter è stato riportato in superficie e riconsegnato al suo proprietario.

L’animale, tremante, si è subito rifugiato tra le braccia dell’agente Avena che non ha trattenuto l’emozione e ha ringraziato pubblicamente i Vigili del Fuoco per la professionalità, la tempestività e la disponibilità dimostrata.

