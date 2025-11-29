I Vigili del Fuoco di Catania, Agrigento e Ragusa ricevono il riconoscimento del Premio IDRIA 2025

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Nella mattinata di oggi, 29 novembre, nella chiesa di Santa Barbara a Paternò, i Vigili del Fuoco di Catania, Agrigento e Ragusa, alla presenza di Autorità civili, militari e religiose, tra cui il Comandante dei Vigili del Fuoco di Catania, dott. ing. Felice Iraca’, hanno ricevuto il “Premio IDRIA 2025”.

Riconoscimento che da diversi anni viene destinato a coloro i quali si sono distinti in modo particolare nel servizio ai cittadini, in qualche caso, mettendo a repentaglio anche la propria vita.

Quest’anno, il premio è stato consegnato e tre squadre di Vigili del Fuoco, rispettivamente dei Comandi di Catania, Agrigento e Ragusa.

Squadre che, nel corso del 2025, sono intervenute, ad Agrigento per soccorrere una persona su una scogliera a Lampedusa, a Ragusa per una fuga di gas verificatasi ad Acate e, a Catania per la devastante deflagrazione causata da una fuoriuscita di gas verificatasi nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania.

Esplosione che ha provocato diversi crolli e incendi e che ha investito direttamente la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta per prima causando traumi ed ustioni, anche con prognosi fino 30 giorni, ai componenti della stessa.

Il riconoscimento, naturalmente, premia simbolicamente l’operato di tutti i Vigili del Fuoco che sono intervenuti su questi scenari.

Un pensiero particolare è stato rivolto a Dario e Giorgio, i due vigili del fuoco che persero la vita nel 2018 in via Garibaldi a Catania a seguito di una violenta deflagrazione provocata, anche in quella circostanza, da una fuga di gas.

I premi sono stati consegnati dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, dott. ing. Felice Iracà.

Durante la manifestazione sono stati consegnati altri riconoscimenti al personale di altri Corpi dello Stato e a volontari di associazioni, particolarmente meritevoli.

Altri premi sono stati destinati alla memoria di coloro che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. In conclusione della celebrazione, le Autorità presenti, hanno posto una corona sulla stele dedicata al Milite Ignoto.