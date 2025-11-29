Incendio con esplosione in via Grandi. Colonna di fumo sulla zona industriale, trovati i resti di un rifugio di fortuna

Spread the love

BOLZANO. Nel corso della mattinata di sabato 29 novembre, il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano e i Vigili del Fuoco volontari di Oltrisarco-Aslago sono stati allertati per un incendio in via Achille Grandi a Bolzano. Su un autocarro parcheggiato ha infatti preso fuoco una cabina di camion caricata sul mezzo, insieme a vari rottami circostanti. Una colonna di fumo ben visibile si è alzata sopra l’intera zona industriale.

All’arrivo delle squadre, la cabina e il materiale attorno erano già completamente avvolti dalle fiamme. Il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a portare l’incendio sotto controllo in circa 20 minuti.

Durante l’intervento si è verificata l’esplosione di un contenitore in pressione coinvolto nell’incendio. Ulteriori pericoli sono stati verificati e messi in sicurezza. All’interno della cabina bruciata sono stati individuati segni di un giaciglio presumibilmente utilizzato da una persona senza fissa dimora, che al momento dell’incendio non era presente. Non si registrano feriti. La cabina, il materiale caricato e parte della superficie del terreno hanno riportato danni ingenti.

