Incidente stradale a Sedico, sei feriti tra cui tre bambini

Spread the love

Nel primo pomeriggio di venerdì 28 novembre 2025, un incidente stradale ha coinvolto due autovetture in località Libano, nel comune di Sedico, in provincia di Belluno. Nell’impatto sono rimaste ferite sei persone, tra cui tre bambini piccoli.

L’allarme è scattato intorno alle 14:30, con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Belluno, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi incidentati. Le persone coinvolte, tra cui i minori, sono state affidate alle cure del personale sanitario intervenuto tempestivamente.

Per permettere le operazioni di soccorso e il successivo recupero dei veicoli incidentati, la strada comunale è stata temporaneamente chiusa al traffico fino alla completa rimozione delle auto da parte dei carroattrezzi.

L’intervento si è concluso intorno alle 16:40. Sul posto anche le forze dell’ordine, incaricate dei rilievi dell’incidente e della gestione della viabilità.

FULLSWING