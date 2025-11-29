sabato, Novembre 29, 2025
Vigili del fuoco

Interventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

OSIMO (AN) – SALVATAGGIO ANIMALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 13 per soccorrere un cane rimasto incastrato in un tombino interrato a circa mezzo metro di profondità.

La squadra VVF di Osimo, dopo aver individuato con precisione la posizione dell’animale, ha effettuato uno scavo per liberarlo. Il cane è stato poi affidato al proprietario, presente sul posto.

Dal Comando di Ancona

———-

LORETO (AN) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le 16:30 in località Villa Costantina di Loreto per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture.

La squadra dei VVF di Osimo ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a collaborare con le forze dell’ordine presenti sul posto.
Due persone sono state affidate alle cure dei sanitari del 118.

Dal Comando di Ancona

