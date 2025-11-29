Laveno Mombello, incendio devasta un grande negozio in via XXV Aprile. Soccorse 5 persone

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI EL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Laveno Mombello (VA), 29 novembre 2025 – Dalle ore 12:30 i Vigili del Fuoco sono impegnati in un importante intervento per un incendio che ha coinvolto un ampio negozio situato in via XXV Aprile, nel Comune di Laveno Mombello.

Sul posto stanno operando numerose squadre con il dispiegamento di due autopompe, due fuoristrada antincendio, due autobotti, un’autoscala e un furgone per il trasporto di bombole di aria respirabile. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

In supporto, sono stati inviati ulteriori rinforzi anche dal Comando dei Vigili del Fuoco di Milano.

—————————

– Proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco in via XXV Aprile, dove nella tarda mattinata si è sviluppato un incendio che ha interessato un ampio esercizio commerciale. Sul posto sono attualmente impegnati oltre quaranta Vigili del Fuoco provenienti da più distaccamenti della provincia di Varese e dai comandi di Milano e Como.

L’incendio è stato messo sotto controllo e sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.

Per accertare le cause del rogo è stato attivato il Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, che opererà in collaborazione con le autorità competenti.