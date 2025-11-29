Lodi, auto spezzata a metà dal guard-rail: miracolosamente illeso il conducente

Spread the love

Lodi – A vedere le immagini dell’incidente si penserebbe che per l’automobilista non ci sia stato scampo. La vettura letteralmente tagliata in due dal guardrail, dove è andata a infilzarsi. Una scena da mettere i brividi, spaventosa: le lamiere recise e accartocciate, un ammasso di vetro e ferro sbriciolati. Eppure chi era al volante non si è fatto praticamente nulla: qualche taglio e un po di ferite, tanta paura. Sarebbe davvero potuta finire nel modo più tragico ma la sorte ha voluto diversamente.

Lo schianto è avvenuto lungo la Provinciale 235 tra lodi e il casello autostradale dell’A1 nella notte tra venerdì e sabato scorsi, quando un’utilitaria è andata a infrangersi contro la barriera metallica del guard-rail, all’ingresso di un distributore di benzina, probabilmente a causa dall’asfalto scivoloso.

Spaventosa la scena agli occhi dei vigili del fuoco intervenuti con le ambulanze: l’abitacolo spezzato in due dalla barriera metallica passata esattamente in pezzo tra il sedile del conducente e quello del passeggero. Chi era alla guida, un ragazzo di 27 anni, è uscito miracolosamente illeso. Solo lievi ferite, con il trasporto in codice giallo all’Humanitas, sempre cosciente. Per liberarlo dalla lamiere ci sono volute ore di manovre complicate con attrezzi dedicati ma, quel che più conta è che il conducente non abbia mai perso conoscenza, collaborando con i soccorritori. Alla polizia di Lodi il compito di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

