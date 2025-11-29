Minibus con 21 persone a bordo prende fuoco sul Gra, traffico deviato

Spread the love

Un minibus che trasportava 21 persone ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 novembre, mentre viaggiava sulla corsia interna del Gra di Roma, all’altezza del chilometro 3.

Per questo la corsia interna è temporaneamente chiusa al traffico: fortunatamente non si sono contati feriti. Lo schianto poi le fiamme. Secondo quanto ricostruito il conducente di un minbus avrebbe sbandato nella corsia interna del Gra all’altezza del km 3.

Secondo quanto riferito da Anas nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, il minibus che trasportava 21 persone ha preso fuoco. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia stradale e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Le 21 persone trasportate sul minibus, tutte rimaste illese, saranno portate via da un altro mezzo. Per permettere le operazioni dei vigili del fuoco e la pulizia della strada, il traffico è stato deviato.

