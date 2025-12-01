Cade in un dirupo vicino al giardino di casa, uomo intrappolato al buio a 8 metri di profondità

Spread the love

Momenti di paura nella serata di ieri, domenica 30 novembre, a Calvi Risorta, piccola cittadina in provincia di Caserta, dove un uomo di 80 anni è precipitato in un dirupo profondo circa 8 metri, vicino al giardino della sua abitazione, rimanendo intrappolato al buio.

Dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto, sul posto, in via Acacie, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, in particolare una squadra del distaccamento di Teano: i pompieri, intervenuti tempestivamente, hanno accertato che l’uomo era rimasto bloccato tra la vegetazione e un canale di scolo, dove per fortuna c’erano circa 20 metri di acqua, che hanno attutito la caduta.

Nonostante la scarsa visibilità, dovuta al buio della sera, i vigili del fuoco si sono immediatamente adoperati per trarre in salvo il malcapitato, calandosi nel dirupo con scale e tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), grazie alle quali sono riusciti a liberare in maniera rapida l’80enne, che è stato affidato così alle cure dei sanitari del 118, intervenuti anche loro tempestivamente sul posto; da quanto si apprende, l’anziano non avrebbe riportato gravi conseguenze.

https://www.fanpage.it/napoli/cade-in-un-dirupo-vicino-al-giardino-di-casa-uomo-intrappolato-al-buio-a-8-metri-di-profondita/

