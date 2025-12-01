Spread the love

I vigili del fuoco volontari di Chivasso lanciano un appello alla cittadinanza: servono nuove persone motivate da affiancare alla squadra operativa, una risorsa fondamentale per il territorio del Chivassese.

L’opportunità è aperta a chi ha un’età compresa tra 18 e 45 anni, ma il requisito più importante resta la volontà di mettersi al servizio della comunità. I candidati selezionati seguiranno una formazione strutturata, pensata per prepararli a intervenire in scenari di emergenza come incendi, incidenti stradali, alluvioni e tutte quelle situazioni che richiedono competenze tecniche e lucidità.

Chi desidera candidarsi o ricevere informazioni sui passaggi necessari (come documentazione e corsi di formazione) può contattare direttamente il distaccamento ai numeri 331 1987341 o 393 9064462. Entrare a far parte dei vigili del fuoco volontari significa dedicarsi a un impegno serio e continuo, ma anche contribuire alla sicurezza del territorio e dei suoi cittadini.

https://torinocronaca.it/news/provincia/581056/chivasso-i-vigili-del-fuoco-volontari-cercano-nuovi-membri-ecco-come-candidarsi.html