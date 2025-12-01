Spread the love

Un senzatetto salvato questa notte dai Vgili del fuoco intervenuti per domare un incendio in un casolare abbandonato in via del Porto Grande, a Siracusa, nei pressi del parcheggio Molo Sant’Antonio.

All’arrivo, i Vigili del Fuoco hanno trovato lo stabile invaso da fumo denso sprigionato dalla combustione di una grande quantità di rifiuti.

Durante le verifiche, i soccorritori hanno individuato all’interno un senzatetto in stato di semi-incoscienza. L’uomo è stato rapidamente tratto in salvo e affidato alle cure del 118.

Sul posto presenti anche la Polizia Municipale, la Polizia di Stato e il 118. Il casolare non è nuovo a episodi simili: era già stato coinvolto in incendi analoghi nel marzo 2024 e nell’agosto 2023.

Alla luce della situazione, i Vigili del Fuoco hanno richiesto un intervento urgente da parte degli enti competenti per mettere in sicurezza l’area e impedire nuovi accessi allo stabile.

https://www.siracusapost.com/incendio-in-un-casolare-abbandonato-i-vigili-del-fuoco-salvano-un-senzatetto/