La Caserma dei Volontari di Inveruno intitolata alla memoria di Francesco Garavaglia

VIGILI DEL FUOCO

Sabato 29 novembre si è svolta nella sede del Distaccamento Volontario di Inveruno la cerimonia di intitolazione della Caserma a Francesco Garavaglia deceduto l’8 aprile del 2005 durante un’attività di soccorso.

Le autorità civili e militari del territorio, insieme ai vigili del fuoco del comando di Milano e del locale distaccamento volontario, si sono stretti attorno alla moglie Rosalia e ai due figli Michael e Alessia nel ricordo di quel tragico piovoso pomeriggio quando intorno alle 17.00 l’APS in sirena guidata proprio da Francesco Garavaglia si scontrò alle porte di Buscate con un mezzo pesante. Nello schianto, morirono sul colpo sia il Vigile Volontario che il conducente del furgonato.

Fra le autorità presenti, una delegazione del comune di Inveruno guidata dal sindaco Nicoletta Saveri e per i vigili del fuoco il Direttore Regionale per la Lombardia Fabrizio Piccinini e il comandante di Milano Calogero Turturici. Trasmesso nel corso della toccante cerimonia anche un video messaggio del Sottosegretario al Ministero dell’Interno, onorevole Emanuele Prisco.