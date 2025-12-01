Marco Frank vince i Campionati Italiani Indoor Para-Rowing a Terni stabilendo il nuovo record del mondo nei 2000 metri

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si sono svolti a Terni nei giorni 29 e 30 novembre i Campionati Italiani Indoor Rowing e Para-Rowing, ultimo appuntamento agonistico della stagione 2025.

Marco Frank, atleta azzurro, tesserato per il G.S. VV.F. “F. Ravalico” di Trieste, finalista nel 4 con mix PR3 a Parigi 2024, ha stabilito il nuovo primato mondiale per la specialità PR3, categoria 40-49 anni, con il tempo di 6.17.20 sui 2000 metri nonché il nuovo record italiano, in 1.24.40, sui 500 metri.

L’atleta paralimpico dei Vigili del fuoco si è confermato così ai vertici della specialità dopo il titolo mondiale conquistato nei 500 metri in occasione dei World Rowing Indoor Championships dello scorso febbraio.