lunedì, Dicembre 1, 2025
Ultimo:
SportVigili del fuoco

Marco Frank vince i Campionati Italiani Indoor Para-Rowing a Terni stabilendo il nuovo record del mondo nei 2000 metri

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si sono svolti a Terni nei giorni 29 e 30 novembre i Campionati Italiani Indoor Rowing e Para-Rowing, ultimo appuntamento agonistico della stagione 2025.  

Marco Frank, atleta azzurro, tesserato per il G.S. VV.F. “F. Ravalico” di Trieste, finalista nel 4 con mix PR3 a Parigi 2024, ha stabilito il nuovo primato mondiale per la specialità PR3, categoria 40-49 anni, con il tempo di 6.17.20 sui 2000 metri nonché  il nuovo record italiano, in 1.24.40, sui 500 metri.

L’atleta paralimpico dei Vigili del fuoco si è confermato così ai vertici della specialità dopo il titolo mondiale conquistato nei 500 metri in occasione dei World Rowing Indoor Championships dello scorso febbraio.

Potrebbe anche interessarti

Otre 100 interventi svolti, Vigili del Fuoco alla ricerca di 2 dispersi: uno a Col di Tenda (CN), un altro a Varallo Sesia

Il Faro

VIDEO – Incendio alla piattaforma ecologica di Buccinasco, vigili del fuoco al lavoro

Il Faro

Recupero di una autovettura che seguendo le indicazioni del navigatore si è incastrato fra dei rami sporgenti in una strada sterrata

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *