Trieste, operaio colpito da un tubo all’Arsenale San Marco. È in gravi condizioni

Verso le 15.45 di oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per un soccorso a persona presso un cantiere navale all’ex arsenale di via Von Bruck a Trieste.

Il soccorso riguardava un operaio che, impegnato all’interno del cantiere navale, si è infortunato durante la sua attività lavorativa.

Giunti sul posto con la prima partenza, il furgone polisoccorso ed il funzionario di guardia dalla Centrale, i Vigili hanno raggiunto l’infortunato e in sinergia con il personale sanitario del 118, attraverso l’utilizzo della barella toboga e di tecniche alpinistiche tipiche del nucleo s.a.f. (Speleo Alpino Fluviale), sono riusciti a trasportare l’infortunato in un ambiente sicuro, per affidarlo alle cure necessarie in ambulanza.

Stando alle prime ricostruzioni l’operaio, un 43 enne triestino, sarebbe stato colpito dalla caduta di un tubo di grosso diametro all’Arsenale San Marco.

Il personale dell’automedica e dell’ambulanza del 118 ha stabilizzato sul posto il paziente e lo hanno intubato. L’operaio ha riportato molteplici traumi: un grave trauma cranico e facciale e un trauma toracico addominale.

È stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara.

