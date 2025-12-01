lunedì, Dicembre 1, 2025
Ultimo:
cronacaincidenti sul lavoro

Trieste, operaio colpito da un tubo all’Arsenale San Marco. È in gravi condizioni

Il Faro
Spread the love


Verso le 15.45 di oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per un soccorso a persona presso un cantiere navale all’ex arsenale di via Von Bruck a Trieste. 

Il soccorso riguardava un operaio che, impegnato all’interno del cantiere navale, si è infortunato durante la sua attività lavorativa. 

Giunti sul posto con la prima partenza, il furgone polisoccorso ed il funzionario di guardia dalla Centrale, i Vigili hanno raggiunto l’infortunato e in sinergia con il personale sanitario del 118, attraverso l’utilizzo della barella toboga e di tecniche alpinistiche tipiche del nucleo s.a.f. (Speleo Alpino Fluviale), sono riusciti a trasportare l’infortunato in un ambiente sicuro, per affidarlo alle cure necessarie in ambulanza. 

Stando alle prime ricostruzioni l’operaio, un 43 enne triestino, sarebbe stato colpito dalla caduta di un tubo di grosso diametro all’Arsenale San Marco. 

Il personale dell’automedica e dell’ambulanza del 118 ha stabilizzato sul posto il paziente e lo hanno intubato. L’operaio ha riportato molteplici traumi: un grave trauma cranico e facciale e un trauma toracico  addominale. 

È stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara.

https://www.rainews.it/articoli/2025/12/trieste-operaio-colpito-da-un-tubo-allarsenale-san-marco-in-gravi-condizioni-a-cattinara-550df6eb-e5e7-4b3c-9786-f2cc3d5da6d4.html

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Scontro a Claut, la ferita recuperata dall’elicottero sul greto del Cellina

Il Faro

Sant’Angelo, incendio in appartamento nel cuore della notte: due persone in ospedale

Il Faro

Governo:Governo: nasce il Conte bis, i ministri hanno giurato al Quirinale

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *