Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

CARPEGNA (PU) – RECUPERO CANE – I Vigili del fuoco sono intervenuti in località Petrino, nel comune di Carpegna, per recuperare un cane da caccia che si era infilato nella tana di un animale selvatico rimanendo bloccato all’interno. Sul posto la squadra VVF di Macerata Feltria, con il supporto di personale USAR (Urban Search and Rescue) della sede centrale di Pesaro, ha provveduto a rimuovere un masso e a effettuare uno scavo per raggiungere l’animale.

Nina, questo il nome del cane, è stata individuata con una telecamera snodata, quindi raggiunta ed estratta dalla tana per essere affidata al proprietario.

Dal Comando di Pesaro Urbino

———————

POTENZA PICENA (MC)– INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 17:00 in contrada San Giglio per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura finita contro un albero.

La squadra di Civitanova, insieme al personale del 118, ha estratto la conducente dall’abitacolo, poi affidandola alle cure dei sanitari.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.

Dal comando di Macerata

————————

SERVIGLIANO (FM) – INCENDIO CANNA FUMARIA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti pochi minuti prima delle ore 17.00 a Servigliano per l’incendio di una canna fumaria.

La squadra VVF di Amandola, con il supporto del personale della sede centrale di Fermo con l’autoscala, ha messo in sicurezza l’abitazione ed evacuato una persona presente all’interno, a causa del fumo che aveva invaso i locali.

Sul posto anche i Carabinieri e il Sindaco.

Dal Comando di Fermo