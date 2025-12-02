Cade in fossa di accumulo rifiuti presso il termovalorizzatore di Montale (Pistoia) soccorso dai vigili del fuoco

Spread the love

Una persona è caduta all’interno della fossa di accumulo rifiuti presso il termovalorizzatore di Montale (Pistoia), soccorsa dai vigili del fuoco di Pistoia.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi durante le operazioni di scarico.

Il personale dei vigili del fuoco si è calato nella fossa iniziando a immobilizzare la persona rimasta ferita nella caduta: l’intervento, spiegano i soccorritori, è stato particolarmente impegnativo per le condizioni dell’ambiente e l’instabilità dei rifiuti accumulati nella fossa.

Successivamente alla immobilizzazione del ferito, con l’utilizzo di attrezzature e tecniche Saf (Speleo alpino fluviale), la persona è stata recuperata e affidata al personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118. Sul posto erano presenti i carabinieri della stazione di Montale e i tecnici del Servizio prevenzione della Asl.

https://www.ansa.it/toscana/notizie/2025/12/01/cade-in-fossa-di-accumulo-rifiuti-soccorso-dai-vigili-del-fuoco_514f4cdb-e634-47eb-8365-23ebfdc29fa5.html