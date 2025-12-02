Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Concorso pubblico, per esami, a 52 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore logistico – gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nella qualifica a concorso risulta in servizio personale di genere femminile pari al 61%. Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie sono rispettivamente riservati:

a) un sesto dei posti al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, ad esclusione dei limiti di età;

b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dal

citato articolo 2;

c) il quindici per cento dei posti a favore degli operatori volontari che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito;

c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli altri requisiti previsti dal predetto articolo 2.

Non è ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/12/Bando-di-concorso-decreto-dipartimentale-3840-del-22-ottobre-2025-1.pdf