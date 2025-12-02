Esercitazione regionale Nucleo Cinofili

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO SICILIA

Nei mesi di ottobre e novembre la regione Sicilia ha organizzato diverse esercitazioni per ricerca dispersi sotto macerie dedicate al personale del nucleo cinofili regionale. L’attività si è svolta presso il campo macerie di Poggioreale, in provincia di Trapani. In questi mesi è stato possibile svolgere anche addestramenti congiunti con i nuclei cinofili VVF della Basilicata e dell’Emilia Romagna.

Nella settimana dal 24 al 28 novembre, infine, è stata programmata un’attività di addestramento congiunta con le unità cinofile dell’Arma dei Carabinieri di Firenze.

Questi addestramenti sono mirati al miglioramento delle capacità operative e al coordinamento delle componenti specializzate.