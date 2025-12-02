martedì, Dicembre 2, 2025
Vigili del fuoco

Esercitazione regionale Nucleo Cinofili

Il Faro
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO SICILIA

Nei mesi di ottobre e novembre la regione Sicilia ha organizzato diverse esercitazioni per ricerca dispersi  sotto macerie dedicate al personale del nucleo cinofili regionale. L’attività si è svolta presso il campo macerie di Poggioreale, in provincia di Trapani. In questi mesi è stato possibile svolgere anche addestramenti congiunti con i nuclei cinofili VVF della Basilicata e dell’Emilia Romagna.
Nella settimana dal 24 al 28 novembre, infine, è stata programmata un’attività di addestramento congiunta con le unità cinofile dell’Arma dei Carabinieri di Firenze.
Questi addestramenti sono mirati al miglioramento delle capacità operative e al coordinamento delle componenti specializzate.

